Spider-Man: Homecoming, la Hot Toys rivela il primo costume di Spider-Man

L’amichevoledi quartiere è ufficialmente tornato nel, quindi non poteva mancare la versionedi testa di tela! Il giovaneè stato introdotto inl'anno scorso, e ha riscosso molto successo tra i fan.

Questa estate, l’arrampicamuri tornerà di nuovo in azione, cercando di bilanciare la sua carriera da supereroe in erba con la frenetica vita scolastica in Spider-Man: Homecoming. Oggi, la Hot Toys ha rivelato la sua prima action-figure di Spider-Man, ma non con il costume già diventato un classico che ha sfoggiato nella battaglia di Civil War, bensì con la prima versione fatta in casa che abbiamo intravisto in un paio di video “amatoriali” nella stessa pellicola.

Abilmente ricostruita sulla base dell’aspetto di Tom Holland nel film, la action-figure Hot Toys Spider-Man (Homemade Suit Version) dispone di una testa mascherata realizzata con tre serie di oculari intercambiabili, per rendere un’ampia varietà di espressioni facciali. Inoltre è dotato di un costume su misura con lancia-ragnatele e un assortimento di ragnatele.

Caratterstiche:

- Una (1) testa scolpita a immagine di Tom Holland nei panni di Peter Parker

- Una (1) testa mascherata con tre (3) gruppi di oculari intercambiabili

- Un corpo con oltre 30 punti di articolazione

- Alto circa 28,5 centimetri di altezza

- Otto (8) mani intercambiabili con guanti senza dita

Costume:

- Un (1) giubbotto rosso con cappuccio con il simbolo di Spider-Man stampato sul petto

- Un (1) felpa blu chiaro con lanciaragnatele da polso

- Un (1) paio di pantaloni sportivi blu chiaro

- Un (1) paio di calzini rossi

- Un (1) paio di scarpe rosse

Accessori:

- Una (1) maschera di Spider-Man (non indossabile dall’action-figure)

- Una (1) tela ragno ad effetto allargato

- Cinque (5) tele di ragno di diverse forme e lunghezze, attaccabili ai lanciaragnatele

- Uno (1) stand dinamico appositamente progettato con il logo del film