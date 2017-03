Spider-Man: Homecoming, ecco una nuova foto promozionale

Dopo esser stato introdotto in, ormai uscito quasi un anno fa, l'arrampicamuri per eccellenza di casa Marvel svolazzerà di nuovo al cinema in, in arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo per il prossimo luglio.

In attesa di un secondo full trailer del film che, quasi sicuramente, sarà allegato a Guardiani della Galassia vol.2, continuano ad arrivare in rete immagini promozionali dal film. L'ultima in ordine di tempo, con il supereroe svolazzare per New York City, è disponibile qui sotto.

Tom Holland riprende i panni di Peter Parker/Spider-Man nel film, diretto da Jon Watts. Con lui ritorneranno Marisa Tomei nei panni della zia May e Robert Downey Jr. in quelli di Tony Stark/Iron Man. Michael Keaton interpreterà il villain, Adrian Toomes/l'Avvoltoio.

Arriva a luglio.