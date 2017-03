Spider-Man: Homecoming, ecco un'anteprima del nuovo trailer in arrivo domani!

Si vociferava nelle ultime ore, ma adesso direttamente dalla pagina Twitter diecco arrivare la conferma: domani sbarcherà online il nuovo trailer ufficiale del film con, e per l'occasione la Marvel ha rilasciato una breve anteprima del filmato.

Nel video che vi riportiamo in calce è infatti possibile dare una breve ma interessante occhiata al protagonista nei panni di Spidey, in una tuta iper-tecnologica che mostra anche un piccola e inaspettata sorpresa.



In Spider-Man: Homecoming, Peter Parker dovrà fare i conti con la sua vita liceale e le sue responsabilità da supereroe, soprattutto quando la città verrà minacciata dall'Avvoltoio (Michael Keaton), uno spietato villain privo di ogni morale.



Nel cast del film di Jon Watts vedremo anche Robert Downey Jr, Zendaya, Donald Glover, Laura Harrier, Marisa Tomei e Bokeem Woodbine nei panni di Shocker, per un'uscita prevista il 7 luglio 2017.



Ecco l'anteprima del trailer di domani: