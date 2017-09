Spider-Man: Homecoming, ecco gli errori sul set del cinefumetto Sony/Marvel

In attesa di vederlo in home video, dopo i primi dieci minuti finiti in rete grazie alla Sony Pictures , adesso trapela online la gag reel diche noi vi proponiamo - finché non sarà rimossa - dopo il salto.

Jon Watts è alla regia di questa nuova incarnazione cinematografica dell'Uomo Ragno, che ha debuttato in Captain America: Civil War dei fratelli Russo. In questa pellicola, ambientata nell'Universo Cinematografico Marvel Studios, l'obiettivo del giovanissimo Peter Parker è quello di entrare a far parte degli Avengers ed impressionare il suo mentore, Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.), il quale gli fornirà un costume hi-tech per affrontare le sue avventure.

Nel corso della storia, Peter imparerà numerose lezioni fondamentali che lo porteranno a crescere sia come uomo che, soprattutto, come semplice supereroe di quartiere. In tutto ciò, però, l'Uomo Ragno si troverà ad affrontare un nemico temibile, incarnato dall'attore Michael Keaton: Adrian Toomes/L'Avvoltoio!