Spider-Man: Homecoming - ecco il bellissimo poster per l'uscita giapponese!

Spider-Man: Homecoming sta per debuttare ined ecco che arriva un poster promozionale bellissimo per pubblicizzarne l'uscita! Date un'occhiata!

Per celebrare il rilascio in terra orientale di Spider-Man: Homecoming dei Marvel Studios, è appena uscito un poster che è, finalmente, qualcosa di bello da vedere.

Fino a questo momento, Spidey ha guadagnato 650 milioni di dollari nel mondo. Negli Stati Uniti ha raggiunto quota 300 milioni e si piazza attualmente al terzo posto in classifica, dopo la concorrente super quotata, Wonder Woman, salda in prima posizione.

Vedremo quanto riuscirà a realizzare la pellicola sull'amichevole Spider-Man di quartiere nei mercati orientali, visto che, oltre al Giappone, deve uscirà anche in Cina a settembre.

Questo poster segna un deciso miglioramento rispetto a quanto visto finora per promuovere la pellicola, che ne dite?Sembra molto più un'artwork-copertina per un'uscita settimanale di un fumetto e dà ai personaggi un movimento diverso, particolare, che li caratterizza bene, cosa che negli altri poster non si è assolutamente visto.

A voi piace questo poster di Spider-Man: Homecoming? Ditecelo nei commenti!