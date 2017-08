Spider-Man: Homecoming, Donald Glover ed il futuro del suo personaggio

In, nuovo episodio della saga cinematografica sull'Uomo Ragno, appare anche l'attore, interprete del personaggio di Aaron Davis, il futurodei fumetti.

In un'intervista con il The Hollywood Reporter, Donald Glover ha confermato di essere pronto a sviluppare ulteriormente il suo personaggio - dunque Prowler - in possibili futuri film del franchise ed ha svelato che Jon Watts è andato da lui chiedendogli di interpretare il ruolo. "E' venuto da me e mi ha detto 'se non accetti la parte, non lo includeremo'" spiega Glover.

E THR afferma che c'è un potenziale spin-off cinematografico su Miles Morales in lavorazione, che potrebbe arrivare magari tra un bel paio di anni. Vi terremo aggiornati.