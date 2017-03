Spider-Man: Homecoming, la descrizione del trailer e novità

L'atteso nuovo full trailer didebutterà quest'oggi ma, al CinemaCon, la Sony Pictures e i Marvel Studios hanno già mostrato un nuovo trailer dal film. Ed ora è trapelata in rete la descrizione.

"Peter corre per New York City, cercando di nascondersi per mettersi il costume. 'Per entrare negli Avengers, ci sono delle prove o solo un colloquio?' chiede. Tony vuole che diventi un 'amichevole Spider-Man di quartiere'. Ma lui continua a fare domande sui Vendicatori. Arriva l'Avvoltoio, crea del panico e Tony suggerisce a Peter di lasciar perdere e lasciare che sia lui a sistemare le cose.

Sul traghetto, Spider-Man incontra l'Avvoltoio e i suoi alleati. Il traghetto si divide in due e Spidey non riesce a salvare la situazione; fortunatamente arriva Iron Man. 'Se non sei niente senza questo costume, allora non dovresti averlo'. L'Avvoltoio: 'farò di tutto per proteggere la mia famiglia. Quindi sta alla larga di me'. Il trailer si intensifica, i due combattono".

Per il regista Jon Watts, Spider-Man: Homecoming non solo ci mostra il viaggio di un eroe che cerca di guadagnarsi il suo posto nei Vendicatori ma, soprattutto, un supereroe che cerca di prendersi cura di New York City. Kevin Feige dei Marvel Studios ha chiarito che l'idea alla base è che Peter c'è sempre stato nell'MCU e che, durante gli eventi di Iron Man o L'Incredibile Hulk, aveva 6-7 anni.