Spider-Man: Homecoming, il costume del protagonista esposto al CES 2017

In, cinecomic dei fratelli Anthony e Joe Russo, abbiamo finalmente assistito al debutto dinell'Universo Cinematografico Marvel.

Questo nuovo Spider-Man, interpretato da Tom Holland, sarà protagonista di un film stand-alone diretto da Jon Watts, Spider-Man: Homecoming, di cui abbiamo ricevuto il primo trailer poco tempo fa.

E dopo il promo art esclusivo diffuso dalla DELL la scorsa settimana, oggi il giovane Holland ha partecipato al CES 2017, un evento mondiale di tecnologia che si tiene ogni anno a Las Vegas.

L'attore è stato invitato per promuovere i nuovi portatili DELL che saranno anche nel film, e in occasione della convention è stato esposto al pubblico il costume di Spider-Man.

Potete trovare tutte le foto e i video in calce alla news.

Diretto da Jon Watts (Clown, Cop Car), Spider-Man: Homecoming arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 6 Luglio 2017.

Nel film torneranno Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (Zia May) e Robert Downey Jr (Tony Stark/Iron Man) insieme alle new entry Jacob Batalon (Ned Leeds), Laura Harrier (Liz Allan), Tony Revolori (Flash Thompson), Zendaya, Angourie Rice (Betty Brandt), Bokeem Woodbine (Herman Schultz/Shocker), Michael Chernus (Riparatore), Michael Keaton (Avvoltoio), Donald Glover, Michael Barbieri, Jona Xiao e Kenneth Choi.

La pellicola non racconterà nuovamente le origini del personaggio, ma si concentrerà sulla difficoltà di Peter Parker di conciliare gli impegni scolastici con le responsabilità da supereroe.

Verrà co-prodotto da Kevin Feige, dei Marvel Studios, e da Amy Pascal, della Sony Pictures, che insieme collaboreranno per creare una nuova direzione creativa per l’Uomo Ragno.

La Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.

Questa la sinossi ufficiale:

«Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quanto l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato».