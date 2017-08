Spider-Man: Homecoming compie il sorpasso su Iron Man al box-office americano

Tra i film più apprezzati di questo 2017 al cinema c'è sicuramente Spider-Man: Homecoming , reboot diretto dacon il giovanenei panni di Peter Parker. Nonostante non abbia ancora debuttato nel mercato cinese, il cinecomic targato Marvel ha raggiunto la cifra di 737 milioni di dollari nel mondo e 318.8 milioni negli States.

L'incasso fatto registrare negli Stati Uniti ha permesso alla pellicola di Watts di superare la cifra incassata nel 2008 dal primo film su Iron Man con Robert Downey Jr., presente nei panni di Tony Stark anche in Spider-Man: Homecoming.

Dopo aver affiancato gli Avengers in Captain America: Civil War, Peter Parker ritorna alla sua vita quotidiana, tra scuola e nuovi amori, supportato dalla presenza di zia May e da quella di Tony Stark.

Il cast comprende Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Zendaya, Donald Glover, Tyne Daly, Marisa Tomei e Robert Downey Jr.

Il film è la sedicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe e secondo rifacimento al cinema del personaggio già portato sul grande schermo da Sam Raimi con Tobey Maguire e da Marc Webb con Andrew Garfield.