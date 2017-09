Spider-Man: Homecoming è il cinecomic del 2017 ad aver incassato di più

Contro tutte le aspettative,si conferma il protagonista del cinecomic di maggior successo del 2017, soprattutto dopo gli incassi straordinari in Cina.

A livello mondiale, infatti, il cinefumetto prodotto dai Marvel Studios e dalla Sony Pictures, per la regia di Jon Watts, è quello che ha incassato di più nel corso di quest'anno. Spider-Man: Homecoming si piazza in testa con 874 milioni di dollari, superando Guardiani della Galassia vol.2 con 863 milioni totali. Seguono Wonder Woman (819 milioni) e Logan - The Wolverine (616 milioni).

Tutto questo, ovviamente, potrebbe cambiare in quanto l'annata dei cinecomics è tutt'altro che finita: stanno arrivando sia Thor: Ragnarok che Justice League.

Tutt'altra storia in madrepatria, invece. Se parliamo solo di cinecomics, Spider-Man: Homecoming è quarto con "soli" 331 milioni, e si assesta subito dopo Guardiani della Galassia vol. 2 (389 milioni) e Wonder Woman (411 milioni).