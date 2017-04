Spider-Man: Homecoming, cast e crew parlano del ruolo di Zendaya

Il ruolo diinè stato avvolto nel mistero per molto tempo. Dopo l'annuncio che interpreterà Michelle, alcuni rumor hanno affermato che, invece, interpreterà - a sorpresa - Mary Jane Watson.

Il produttore Eric Carroll ha smentito il tutto in una nuova intervista, spiegando che Zendaya sarà effettivamente Michelle: "Posso dirvi che Zendaya interpreterà un personaggio di nome Michelle e quando uscirà il film si chiamerà sempre Michelle. Solitamente i rumor sono falsi ed è divertente vedere i fan rispondere ed iniziare a inventare teorie e roba simile. A volte sono anche di ispirazione. Li leggi e pensi 'oh, questo è figo. Possiamo farlo? Siamo ancora in tempo?'.".

Jon Watts, il regista, si è innamorato di Zendaya dopo il suo test screening che l'ha portato a pensare "che doveva inserirla nel film in qualche modo". Amy Pascal, invece, ricorda: "Io e Kevin Feige... forse non dovrei dirlo... ma non sapevamo chi fosse! Al test screening c'era questa ragazza giovane, molto bella, intelligente, senza make-up, ci siamo guardati e ci siam detti 'è bravissima'. Dopo ci hanno detto che era molto famosa".