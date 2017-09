Spider-Man: Homecoming batte Wonder Woman: 823 milioni nel mondo

La corsa di Wonder Woman al botteghino sembra ormai finita , incassando un sorprendente dato come 816 milioni in tutto il mondo. Ma non sarà il cinecomic che avrà incassato di più quest'anno.

Al momento Guardiani della Galassia vol.2 è a quota 863 milioni di dollari nel mondo, ma adesso ha un 'rivale' in famiglia che potrebbe superarlo. Stiamo parlando di Spider-Man: Homecoming che, dopo un incasso al di sotto delle aspettative, si è 'rifatto' sul mercato cinese. La pellicola ha esordito in Cina questo week-end con 70.8 milioni di dollari, diventando il terzo maggior incasso per un film sui supereroi nel paese.

La Sony spera che il film possa incassare 100 milioni in questo mercato ma avrà una buona competizione, con l'arrivo in Cina di The War - Il Pianeta delle Scimmie.

Al momento è il sesto film che ha incassato di più quest'anno, superando Wonder Woman; è il secondo film su Spider-Man ad aver incassato di più nel mondo, dietro a Spider-Man 3 (890.9 milioni). In USA è il quarto film di Spider-Man ad aver incassato di più, dietro la trilogia firmata da Sam Raimi.