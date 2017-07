Spider-Man: Homecoming aveva una citazione alla Civil War dei fumetti

è ormai nelle sale cinematografiche da un po', e Yahoo! Movies ha deciso di intervistare due degli sceneggiatori del film,per parlare di idee scartate dalla pellicola dei Marvel Studios.

ATTENZIONE! SPOILER!

Dopo aver svelato l'idea originale per Avvoltoio, i due hanno parlato del finale con Spider-Man al quartier generale degli Avengers. Come saprete, Tony Stark invita Peter Parker al quartier generale degli Avengers, gli mostra il suo nuovo costume e gli spiega che ci sono dei giornalisti pronti per accoglierlo. Peter rifiuta e va via.

Nel finale originale, i due hanno affermato che c'era una citazione più chiara alla Civil War dei fumetti (in cui Peter rivela al mondo intero, in diretta tv, di essere lui Spider-Man). "La scena originariamente vedeva Peter dietro la porta contemplare la possibilità di dire al mondo 'io, Peter Parker, sono Spider-Man'. Decideva di non farlo e se ne andava. Più o meno è la medesima cosa nel finale del film ma l'impostazione della sequenza era differente, e lui contemplava realmente se dirlo o meno, cosi da avere tutti i suoi problemi risolti ed essere amato da tutti come conseguenza".