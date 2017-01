Spider-Man: Homecoming, alla scoperta del nuovo costume del supereroe

Tra i cinefumetti più attesi dell'anno c'è, sicuramente,, in cui vedremoriprendere i panni dell'iconico supereroe Marvel e, in cui, debutterà anche una versione aggiornata del costume dell'arrampicamuri.

In attesa di vedere qualcosa in più sul cinecomic, che debutterà a luglio nelle sale di tutto il mondo per la regia di Jon Watts, i Marvel Studios hanno diffuso un nuovo video in cui ci mostrano le migliorie apportate al costume: le trovate qui sotto.

Nel cast di Spider-Man: Homecoming, oltre ad Holland, vedremo Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Laura Harrier, Tony Revolori, Jacob Batalon, Tyne Daly, Bokeem Woodbine, Marisa Tomei e Robert Downey Jr.. Insieme a loro anche Jon Favreau, Martin Starr, Kenneth Choi, Michael Mando, Selenis Leyva, Isabella Amara, Jorge Lendeborg, Jr., JJ Totah e Hannibal Buress.