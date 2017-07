Spider-Man: Homecoming 2, Jon Watts in trattative per tornare alla regia

In soli dieci giorni di programmazione,ha incassato oltre 470 milioni di dollari nel mondo ed è stato acclamato da pubblico e critica. Quindi non è una sorpresa scoprire cheè attualmente in trattative per tornare alla regia del sequel.

Watts si era già sbilanciato a riguardo, ma ora il THR conferma che il regista è in trattative con Sony e Marvel Studios per tornare alla regia di Spider-Man: Homecoming 2 (il titolo è provvisorio). Non ci sono dettagli sul sequel, ovviamente, anche se gli attori coinvolti hanno svariate idee a riguardo.

Spider-Man: Homecoming 2 uscirà il 5 luglio 2019 e sarà il primo film Marvel Studios ad arrivare dopo Avengers 4. E' previsto anche un terzo capitolo della saga.