Spider-Man: Homecoming 2, gli sceneggiatori a bordo del sequel

The Hollywood Reporter conferma che due degli sceneggiatori di, sono alle trattative finali per scrivere il sequel del cinecomic uscito quest'anno.

I due inizieranno immediatamente i lavori del sequel che, ha confermato il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non sarà titolato Spider-Man: Homecoming 2. Anche Jon Watts, regista del primo episodio, tornerà a dirigere questo sequel.

Uscito a luglio, il film ha già superato il primo Iron Man al box-office. Il sequel, atteso per il 5 luglio 2019, vedrà Peter Parker/Spider-Man affrontare nuove minacce dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, in uscita a maggio 2018, ed il suo sequel in arrivo nel maggio 2019. Tom Holland riprenderà i panni del supereroe Marvel.