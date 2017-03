Spider-Man 'fuori' dall'Universo Marvel Studios dopo Homecoming 2?

La felicità dei fan dell'Uomo Ragno, che gioirono quando fu annunciato lo storico accordo tra Marvel Studios e Sony Pictures, sta sparendo ogni giorno di più, a causa di notizie che non sono delle più positive riguardo il futuro di Spidey al cinema.

Dopo la notizia dei film su Venom e Gatta Nera & Silver Sable 'scollegati' dall'Universo Cinematografico Marvel Studios, arriva una nuova potenziale doccia fredda. Secondo un nuovo rumor, Spider-Man potrebbe 'uscire' dall'Universo Cinematografico Marvel Studios dopo l'uscita di Homecoming 2, prevista per luglio 2019.

Il rumor è saltato fuori da una dichiarazione di Amy Pascal della Sony che allude a questa possibilità: "Una delle cose straordinarie di quest'esperienza è che non hai degli studios che decidono di collaborare tutti insieme cosi spesso. Potrebbe non capitare più dopo che realizzeremo il sequel...".

Secondo le speculazioni dei fan, dopo i disastrosi The Amazing Spider-Man, la Sony ha visto in quest'accordo un potenziale rilancio del personaggio al cinema, sfruttando il successo dei film Marvel Studios, per poi continuare la propria strada con un universo tutto proprio, di cui faranno parte Venom & Co.

Ovviamente vi terremo aggiornati.