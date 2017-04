Spider-Man, il film animato: Liev Schreiber parla del progetto

Recentemente abbiamo appreso che Shemaik Moore presterà la voce al personaggio dinel prossimo film animato dedicato a, che nel mondo dei cinecomic ha interpretato il personaggio di Sabretooth in X-Men Origins: Wolverine, è stato scelto per dare la voce a uno dei villain del film.

In seguito alla notizia di Moore come voce per Miles Morales, Liev Schreiber, intervistato da Collider, ha parlato del progetto, al quale non ha ancora dato il suo contributo, visto che le sue registrazioni avverranno tra qualche tempo e di Miles Morales:"Credo che i veri appassionati di Spidey seguiranno con grande passione e con grande familiarità questo progetto."

"Ho deciso di partecipare a questo progetto per i miei figli, visto che la gente mi conosce per altre cose come Chuck e Ray Donovan, ora che hanno 8 e 9 anni vorrei che capissero di che cosa si occupa loro padre."

Attendiamo ulteriori notizie sul film animato di Spider-Man, previsto in uscita nel 2018.