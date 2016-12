Spider-Man, il film animato: un casting call conferma Miles Morales?

E' da tempo che non sentiamo parlare sul film d'animazione incentrato sul personaggio di, che sarà interamente prodotto dalla Sony Pictures ed arriverà nei cinema in tempo per il Natale del 2018.

Secondo gli ultimi rumor, un casting call avrebbe confermato che questo film animato avrà per protagonista Ultimate Spider-Man alias Miles Morales. Il ruolo è chiamato 'Terrence' nei casting call, ed è definito un giovane ragazzo di 13-15 anni "un afroamericano/portoricano di Brooklyn" che è nuovo nella sua scuola e si sente un pesce fuor d'acqua, in conflitto con le sue nuove responsabilità la pubertà.

Suo amico è 'Pete' (presumibilmente Ganke), di 13-16 anni, di origini asiatiche, intelligente e pronto a diventare amico di 'Terrence'.