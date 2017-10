Spawn: Todd McFarlane spera di realizzare un franchise

, creatore del personaggio e sceneggiatore/regista del prossimo reboot cinematografico, è tornato a parlare del nuovo film dedicato a Spawn , che farà del low-budget il suo punto di forza assoluto.

McFarlane afferma che il suo desiderio è quello di tramutare Spawn in un vero e proprio franchise. "E' per questo che il budget è cosi minuscolo. Se investi 3 milioni, e ne guadagni 25, è un successo. 25 milioni su una scommessa di 3 milioni non è cosi male, no? Penso che Spawn costerà tra i 10 e i 12 milioni di dollari, e se all'apertura... se al box-office incasseremo la stessa cifra di 20 anni fa, stiamo parlando di 40 milioni. E' un buon risultato".

"Una cifra cosi ti permette di realizzarne un altro, e poi un altro ancora, e un altro..." continua "Come ho già detto, alla fine del film ci sono due direzioni che potrebbe intraprendere, e sceglieremo poi quale prendere. Quello che non voglio è fare tre o quattro episodi che sono sempre gli stessi, con le stesse idee. Il primo Beverly Hills Cop è bello, il secondo è ok ma al terzo dici 'mmm, ho già visto questo film'. Voglio evitare quell'effetto".