Spawn: Todd McFarlane conferma le riprese a febbraio

Dopo anni e anni di sviluppo,, finalmente, (ri)porterà la sua creatura,, sul grande schermo, con un reboot cinematografico prodotto dalla Blumhouse. Il film non ha ancora una data di uscita al momento, ma è confermato che sarà una pellicola a low-budget.

Come confermato più volte anche dal produttore Jason Blum, McFarlane afferma che il budget del cinecomic sarà piuttosto atipico: solo 10 milioni di dollari. Niente di strano, visto che la Blumhouse è specializzata nel produrre film horror con un budget di 10 milioni per poi tramutarli in successi commerciali.

"Sto spendendo i miei stessi soldi" ha dichiarato McFarlane "Cosa importa se non funziona. E' un film con un budget di 10 milioni, uno studio ingaggerebbe un regista punk di 22 anni per dirigerlo. Io voglio essere quel regista punk".

McFarlane conferma che la pre-produzione inizierà subito dopo Natale e le riprese partiranno a febbraio; il regista spiega che Spawn sarà "dark e R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.]", affermando che sarà molto più violento di Deadpool.