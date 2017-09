Spawn sarà un film di supereroi a low-budget, afferma Jason Blum

Dopo tanti anni di sviluppo e false partenze, il nuovo film (leggasi=reboot) dedicato al personaggio disi farà con la Blumhouse occupata alla produzione esia come sceneggiatore che regista.

Intervistato a riguardo da Collider, il produttore Jason Blum della Blumhouse ha parlato brevemente di questo nuovo progetto cinematografico su Spawn, che secondo le ultime informazioni avrà Twitch come protagonista, ed ha spiegato: "Questo Spawn sarà una specie di film di supereroi, ma con un feeling veramente differente. Adoro l'idea della pellicola sui supereroi a low-budget, è estremamente cool".

Sarà interessante capire come verrà realizzato il film. Per ora non ci sono date di uscita fissate, ma è chiaro che l'intenzione è quella di procedere quanto prima. Noi vi terremo aggiornati.