Spawn: attori molto importanti vorrebbero far parte del film di McFarlane!

ha recentemente dichiarato al, che alcuni attori famosi, tra i quali dei vincitori di Oscar, avrebbero mostrato interesse a far parte del suo film, Spawn

Dopo anni e anni di "se", "forse" e "ma", Spawn è pronto a fare il suo ritorno sul grande schermo. Il creatore della serie, Todd McFarlane, ha dato ufficialmente l'annuncio al Con di San Diego.

In un'intervista con Comic Book non solo McFarlane ha parlato del progetto, ma ha anche rivelato che alcuni "Oscar Winners" hanno inoltrato richiesta di far parte del cast. "Sì, sono stati un paio", ha detto. "E ovviamente li tengo in considerazione, e recentemente ho firmato con la CAA, la più grande talent-agency di Hollywood; loro hanno un sacco di nomi e sono certo che abbiano già iniziato la ricerca per le persone più adatte e, se le troveranno, di certo non tarderanno ad avvisarmi."

Inoltre ha dichiarato che anche se Spawn avrà una parte importante, non sarà il punto focale della pellicola. "Ci sono due ruoli importanti nello script. Ovviamente uno è quello di Spawn, ma in un certo senso non è il suo il ruolo più importante, e poi c'è il poliziotto. Il poliziotto è questo personaggio, Twitch, che c'è sin dal primo numero. E il suo sarà un ruolo importante nel film, lo vedo un po' come il mio Sceriffo Brody, che è lo sceriffo in Jaws. E anche se il titolo del film è Jaws, Jaws nn è che parli molto nel film, giusto? Semplicemente arriva al momento giusto e dà significato alla pellicola."

Il paragone con Jaws è interessante e McFarlane lo elabora ulteriormente: "Era lo Sceriffo Brody, l'umano che dà la caccia a questa cosa fantastica che caratterizza il film e, per me c'è questo elemento. Tutto il resto è "normale" in questa storia, tutto tranne l'ombra che si muove e a volte, quando questa si muove, il poliziotto pensa di stare diventando matto quindi ad un certo punto nemmeno si fida di quello che vede. Se sei una cattiva persona, questa cosa ti darà la caccia e ti troverà."

Come precedentemente riportato, Spawn non ha ancora una data d'uscita ufficiale e il reboot sarà una sorta di horror a basso costo.