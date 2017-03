Space Race: la regia sarà affidata a Dan Trachtenberg

La Universal è in trattative per acquisire i diritti della sceneggiatura, scritta da Daniel Kunka, di. In caso di esito positivo la regia verrebbe affidata a, regista di 10 Cloverfield Lane, che produrrà il film insieme a Dylan Clark. Kunka e Trachtenberg collaborano insieme anche per il film Crime of the Century

Variety riporta la notizia, specificando che al momento non si hanno informazioni sulla trama. Deadline scrive che il film dovrebbe riguardare una folle corsa nello spazio, come riporta anche il titolo. Il termine "space race" si riferisce alla battaglia tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America per la supremazia in campo aerospaziale, iniziata nella seconda metà del secolo scorso e il film potrebbe riguardare anche una pericolosa invasione aliena.

Dan Trachtenberg ha diretto una serie di spot pubblicitari per Lexus, Nike e Coca-Cola, oltre al corto Portal: No Escape e un episodio della serie tv Black Mirror.