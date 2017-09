Sorpresa Spider-Man: Homecoming: ottimi incassi in Cina

Da noi, il film deve debuttare in home video, ma in Cina è appena arrivato nei cinema. E con un incasso sorprendente: dopo le anteprime del giovedì di 1.5 milioni di dollari, venerdì ha incassato ben 22.2 milioni di dollari. Secondo gli analisti, potrebbe finire per incassare 60-70 milioni alla fine di questo week-end.

In questo modo, la pellicola potrebbe superare le aspettative. Intanto è diventato il reboot che ha incassato di più, superando The Amazing Spider-Man con l'impressionante dato di 770 milioni di dollari. Inoltre, se continuerà ad avere questo andamento, il film dei Marvel Studios potrebbe superare anche Spider-Man 3, diventando la pellicola su Spider-Man che ha incassato di più. Vi terremo aggiornati.