Sony ufficializza uno spin-off di Men in Black per il 2019

Gli uomini in nero torneranno. Deadline conferma che la Sony Pictures sta sviluppando ed ha dato il via libera ufficiale ad uno spin-off di, che non avrà nénénel cast ma che espanderà il mondo della trilogia originale.

Il film sarà qualcosa di diverso dal defunto progetto Men In Black 23, sorta di crossover con 21 Jump Street che lo stesso Jonah Hill definì troppo complicato da realizzare; a quanto pare tale crossover resta comunque in sviluppo attivo, almeno per il momento.

Il nuovo spin-off senza un titolo ha una sceneggiatura firmata da Matt Holloway & Art Marcum (Iron Man). "E' rarissimo arrivare alla fine di uno script e sapere di avere in mano un film" spiega il produttore Walter F. Parkes "Art e Matt hanno scritto uno spin-off che, in qualche modo, è fedele al mondo di MIB, e allo stesso tempo espande il franchise in maniera differente".

Parkes e Laurie MacDonald produrranno il film con Steven Spielberg; al momento non c'è alcun regista a bordo. L'idea è quella di fare una pellicola molto più globale rispetto ai primi tre, con Jurassic World preso come punto di riferimento dalla produzione.

La Sony ha fissato la data di uscita dello spin-off per il 17 maggio 2019.