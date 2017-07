Sony sta sviluppando due nuovi film su Ghostbusters

Nonostante il fiasco - sia in parte al botteghino, ma soprattutto di critica e pubblico -, la Sony Pictures sembra sia intenzionata a sviluppare ulteriori pellicole dedicate ai. Lo ha svelatoal San Diego Comic-Con.

Il primo sarà animato e narrato dal punto di vista dei fantasmi. "Stiamo sviluppando questa pellicola animata, ha una gran bella storia" afferma Reitman "Sorprenderà molte persone quando uscirà. Sarà narrato dal punto di vista dei fantasmi, vedremo i Ghostbusters dal punto di vista dei fantasmi. Sarà un progetto veramente interessante".

Il secondo sarà un film in live-action che porterà i due team di acchiappafantasmi (quindi il 'vecchio' e quello 'nuovo' del 2016) ad unirsi: "E' chiaro che molte persone non sono rimaste felici quando i vecchi Ghostbusters non sono stati inclusi nel nuovo.". Come questo sarà possibile - vista la morte di Harold Ramis - non è ancora chiaro. Reitman afferma che uno di questi film potrebbe uscire addirittura nel 2019, in tempo per il 35° anniversario dell'uscita della prima pellicola.