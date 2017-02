Sony posticipa Piccoli Brividi 2, cancella la data di Bad Boys 4

Ancora cambiamenti in casa Sony Pictures, come svela Deadline. Il sito conferma che la Sony ha cancellato la data di uscita di, nuovo capitolo della saga con

Bad Boys For Life, il terzo film della saga, è ancora previsto per il 9 novembre del 2018. Al contrario White Boy Rick con Matthew McConaughey, Jennifer Jason Leigh, Bruce Dern e Rory uscirà il 12 gennaio 2018. Il 3 agosto 2018 sarà la volta di Holmes and Watson con Will Ferrell e John C. Reilly.

Il 26 gennaio 2018 uscirà, invece, Proud Mary della Screen Gems che prenderà il posto di Piccoli Brividi 2, posticipato in questo modo al 21 settembre 2018.

Per quanto riguarda Bad Boys, sembra che gli impegni di Will Smith abbiano rallentato la produzione ma si sta risolvendo tutto per il meglio. Nonostante ciò, la Sony ha deciso di cancellare (per il momento) la data di uscita di Bad Boys 4, prevista per il 2019.