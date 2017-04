Sony fissa nuove date per il film animato di Spider-Man e Angry Birds 2

La Sony Pictures ha annunciato dei cambiamenti nel suo listino dei prossimi anni e ha fissato altre date di uscita. In primis, ha annunciato ufficialmente una data di uscita per

Il sequel del film d'animazione uscito lo scorso anno con un buon successo di pubblico, arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 20 settembre 2019.

La Sony ha anche anticipato di una settimana l'uscita del film d'animazione dedicato a Spider-Man scritto dal duo Phil Lord & Chris Miller. L'avventura d'animazione con protagonista Miles Morales arriverà nei cinema il 14 dicembre 2018; in questo modo la pellicola eviterà il confronto diretto con il cinecomic (in live-action) di Aquaman che, in questo modo, uscirà la settimana dopo.