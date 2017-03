Sony annuncia ufficialmente The Girl in The Spider's Web!

Lisbeth Salander tornerà sul grande schermo prossimamente! La Sony Pictures ha ufficializzato la produzione di un nuovo capitolo della famosa saga ispirata alla celebre saga Millennium, romanzi scritti da

Come rumoreggiato lo scorso novembre, sarà il regista Fede Alvarez a dirigere questo nuovo episodio, titolato The Girl in the Spider's Web. Alvarez è conosciuto principalmente per aver diretto l'ultimo La Casa ed il recente Man in the Dark.

La sceneggiatura è stata scritta da Steven Knight, Fede Alvarez & Jay Basu. Il film sarà basato sul quarto romanzo della saga, titolato in Italia Quello che non uccide. Scott Rudin, Søren Stærmose, Ole Søndberg, Amy Pascal, Elizabeth Cantillon, Eli Bush e Berna Levin produrranno il nuovo film.

Essendo una sorta di reboot, la saga presenterà un cast totalmente nuovo e, attualmente, sono in corso i casting per trovare il nuovo volto di Lisbeth.

Nel 2011 David Fincher aveva diretto Millenium - Uomini che odiano le donne con Daniel Craig e Rooney Mara, ma non è andato come la Sony sperava.



La pellicola uscirà in USA il 5 ottobre 2018.