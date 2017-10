Sonic the Hedgehog: il film passa dalla Sony alla Paramount!

Non appena avremo delle notizie ulteriori riguardo la produzione di Sonic the Hedgehog , ve lo faremo sapere.

Ora però è The Hollywood Reporter a riportare la notizia che la Paramount Pictures ha acquistato i diritti della pellicola dalla Sony dopo che Neal H. Moritz, sotto la sua Original Film, ha firmato un first-look deal proprio con la società di produzione. Il team al lavoro sul film, tuttavia, resterà praticamente lo stesso nonostante il cambiamento di società produttrice in corso d'opera. Tim Miller è sempre produttore esecutivo e Jeff Fowler farà il suo debutto alla regia; Dimitri Johnson e Dan Jevons saranno co-produttori.

L'annuncio che il film su Sonic the Hedgehog sarebbe stato realizzato da Sony è arrivata nel 2016 e tutto, all'inizio, doveva restare nelle mani dell'azienda, sia la produzione che la distribuzione della pellicola. Sull'onda della nostalgia che sta caratterizzando i film degli ultimi anni (reboot a gogo), questo progetto è senza dubbio una potenziale hit perché attirerà tanti dei ragazzi che si sono divertiti col videogioco, tanto per citare una possibile fetta di audience.

