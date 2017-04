Song to Song: il trailer italiano del nuovo film di Terrence Malick

È grazie ache possiamo mostrarvi il trailer italiano dell'atteso, nuovo film diretto dacon un cast all-star formato da

La storia dell'opera seguirà BV (Gosling), musicista in cerca di successo al fianco della compagna (Mara) e del suo produttore, Cook (Fassbender). Si instaurerà tra i tre un rapporto che trascenderà molto presto la pura collaborazione professionale, coinvolgendo anche la bella Rhonda (Portman), cameriera in un dinner. Le relazioni si svilupperanno tra amore e tradimento, in una vicenda che racconterà virtù e vizi del mondo della musica di Los Angeles.



Song to Song vedrà nel cast anche leggende come Patti Smith o Iggy Pop, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 10 maggio.