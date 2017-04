Song to Song: il poster italiano del nuovo film di Terrence Malick

È stato rilasciato online dail poster ufficiale in italiano dell'attesodi, dramma musicale che vedrà protagonisti

Ambientata a Los Angeles, la storia del film seguirà BV (Gosling), musicista emergente e in cerca di successo insieme alla ragazza (Mara) e al suo produttore (Fassbender). I tre cominceranno un rapporto che trascenderà presto il piano collaborativo, trascinando dentro a questa complessa relazione anche una cameriera di un dinner, Rhonda (Portman).



Song to Song avrà anche camei di leggende della musica come Iggy Pop o Patti Smith, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 10 maggio