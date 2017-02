Song to Song: in rete il trailer ufficiale del film con Gosling e Fassbender

Da poco, la compagnia di distribuzioneha diffuso in rete il nuovo ed inedito trailer che ci consente di dare un primo sguardo alla pellicola drammatica di prossima uscita che porta il titolo diche porta insieme sui grandi schermi. Il video è disponibile alla visione in fondo alla news.

Nel business musicale della città di Austin, nel Texas, secondo i particolari della trama finora rilasciati, Song to Song narrerà le vicissitudini di vari personaggi che cercano di gestire i complessi intrecci tra i loto triangoli amorosi, in cui non verranno risparmiate sofferte storie di ossessione amorosa e sessuale.

Il cast del film è composto da, oltre che Fassbender e Gosling, anche da Haley Bennett, Rooney Mara, Cate Blanchett, Christian Bale e Natalie Portman. Il film è stato diretto da Terrence Malick, che si è occupato anche della stesura della sceneggiatura.

La pellicola farà il suo debutto nelle sale statunitensi il 17 marzo 2017.