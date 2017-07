Son of Shaolin: il regista del film sarà Rick Famuyiwa!

è il nuovo film della Sony Pictures; la casa di produzione ha adocchiatoper dirigere la pellicola basata sulla graphic novel della

Scritto da Jay Longino e disegnato da Caanan White, Son of Shaolin è ufficialmente descritto come segue:

Son of Shaolin offre un epico set di arti marziali, nelle stradine e nei tunnel sotterranei di Harlem, New York. Kyrie, un aspirante artista di strada che fatica ad arrivare a fine mese, scopre di essere l'ultimo discendente ancora in vita di una setta segreta di antichi Shaolin. Confuso e insicuro sul da farsi, trova una figura paterna nel misterioso maestro Fong. Fong allena Kyrie nelle arti marziali per prepararsi allo scontro con Red Fist, un killer senza scrupoli che ha già ucciso tutta la linea di sangue a cui appartiene Kyrie.

Son of Shaolin sarà prodotto da Dwayne Johnson, con Dany e Hiram Garcia attraverso la loro casa di produzione Seven Bucks Entertainment. Longino, Maia Eyre e Matt Milam saranno produttori esecutivi per la Columbia Pictures.

La graphic novel esce il 20 settembre, siete curiosi di vedere anche l'adattamento cinematografico? Ditecelo nei commenti!