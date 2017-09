Solo il 5 e il 6 novembre, arriva al cinema il film Pokémon. Scelgo Te!

A pochi mesi dall'uscita del film in Giappone,arriva nelle sale italiane solo ile il, distribuito dain collaborazione con i media partner

Il ventunesimo film dei Pokémon racconterà il primo incontro tra Ash e Pikachu e le loro avventure alla ricerca del Leggendario Pokémon Ho-Oh. Lungo la strada, il duo incontrerà volti familiari, nuovi personaggi - tra cui Trainers Verity e Sorrel, e un misterioso Pokémon, Marshadow. Inoltre, non mancheranno le emozionanti sfide e le epiche battaglie dei Pokémon.

Le sale italiane che aderiranno alla proiezione di Pokémon. Scelgo Te!, solo il 5 e il 6 novembre, saranno a breve elencate su sito Nexo Digital e per gli spettatori che acquisteranno i biglietti del film riceveranno in regalo (fino ad esaurimento scorte) una carta speciale raffigurante il Pikachu di Ash con il testa il berretto del suo allenatore. In più, i fan accorsi al cinema riceveranno un QR Code per sbloccare un evento di gioco nei videogiochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna per le console Nintendo 3DS, in uscita il 17 novembre. Il QR Code permetterà di sbloccare, inoltre, il Pikachu di Ash con il berretto del suo allenatore.

Cosa aspettate? Assicuratevi subito il vostro biglietto!