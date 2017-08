Soldado, Taylor Sheridan: "Il sequel farà sembrare Sicario una commedia!"

Continua la pre-produzione dell'atteso Soldado , sequel dell'ottimodi(Blade Runner 2049) che sarà ancora una volta sceneggiato dal talentuoso) e con protagonisti

Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, in cabina di regia troveremo adesso l'italiano Stefano Sollima, alla sua prima esperienza con una produzione americana dopo i grandi successi di Romanzo Criminale, Gomorra e Suburra.



Parlando recentemente ai microfoni di Collider, Sheridan ha avuto così' modo di tornare a discutere di questo interessantissimo progetto, rivelando novità soprattutto sul tono del sequel: "Quando dissi allo studio che avrei scritto io il sequel, hanno subito tentato di impormi le loro idee, ma io ho detto di no, che dovevano darmi fiducia e lasciarmi fare. Così hanno creduto in me, e quando hanno letto lo sciprt hanno detto che ci sarebbero stati dei problemi, 'perché Sicario sembrerà un commedia'. Eh sì, non sono decisamente il tipo adatto al quale chiedere di scrivere un sequel".



Sicario si è imposto sul pubblico internazionale grazie al suo forte crescendo di tensione e alla studiatissima regia di Villeneuve, funzionale a una ricercata cura per la messa in scena e all'escalation drammatica e inquieta. E se le parole di Sheridan dovessero rivelarsi veritiere, allora ci troveremmo dinnanzi a un ibrido autoriale importante tra thriller-horror e drama.



Non stiamo più nella pelle! Soldado non ha ancora una data d'uscita ufficiale.