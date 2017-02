Soldado: secondo il produttore potrebbe essere ambientato prima o dopo Sicario

Mancano solo pochi giorni alla fine delle riprese di uno dei sequel più improbabili della storia recente,, ma i fan non vedono l'ora di poterlo vedere al cinema dopo che il suo predecessore si è rivelato una positiva sorpresa nella scorsa stagione cinematografica. Il produttoresi è ora sbottonato su alcuni aspetti del film.

Sicario è stato uno dei migliori film usciti nel 2015, ma la storia non richiedeva un sequel. Eppure lo sceneggiatore di Sicario, Taylor Sheridan, ha sfornato una così solida sceneggiatura che ha lasciato tutti desiderosi di trasformare Soldado in realtà. Benicio Del Toro e Josh Brolin hanno firmato per riprendere i loro ruoli, e il regista italiano Stefano Sollima si è messo dietro la macchina da presa.

Collider ha recentemente parlato con il produttore Basil Iwanyk in previsione del lancio di John Wick: Capitolo 2, e ha rivelato che le riprese finiranno in un paio di giorni a Città del Messico, offrendo un’anteprima di quello che ci aspetta: "La sceneggiatura è incredibile. In realtà, credo che potremmo dire che è migliore del primo script. È un film più grande; è altrettanto intenso, disturbante, altrettanto emozionante. Andremo più in profondità nella comprensione dei personaggi di Josh Brolin e di Benicio, e penso che le persone saranno colpite da quanto sia rilevante il film nel contesto in cui ci troviamo ora, con il nostro nuovo presidente e quello che sta succedendo politicamente nel mondo."

Sappiamo che il personaggio di Emily Blunt non sarebbe tornato per il sequel, ma non a causa di eventuali disaccordi, semplicemente perché Sheridan non riusciva a trovare un modo organico per inserire nuovamente il suo personaggio nel film. È interessante notare che anche per questo motivo non saremo davvero in grado di dire se si tratta di un sequel o un prequel: "Non potrete dire se ci troviamo prima o dopo gli eventi di Sicario, se sono passati cinque anni, non ne avrete idea. Non vi è alcun riferimento a Sicario, in modo che non saprete nulla di preciso... Francamente volevamo che il pubblico sperimentasse i personaggi in tempo reale piuttosto che dargli noi delle direttive."