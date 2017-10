Soldado, parla Josh Brolin: "Più grande e più intenso di Sicario!"

è solo uno dei tanti successi di critica e pubblico legati al talento del grande Denis Villeneuve, ma la storia dei cartelli della droga messicani è così grande ed esplorabile che si è pensato a un sequel, Soldado , che sarà diretto dall'italianissimo) e vedrà protagonisti

Sul film sappiamo ancora molto poco, se non che è attualmente in fase di pre-produzione, che c'è uno script e che non ci sarà Emily Blunt, ma nel corso di un'intervista a Josh Brolin in occasione della promozione di Only The Brave, Collider ha avuto modo di fare qualche domanda su questo interessante sequel.



Brolin ha così rivelato: "Sapete cosa? Questo film, onestamente, e lo dirò molto velocemente, quando l'ho visto la prima volta ho pensto 'ok, è un buon film ma credo ci sia bisogno di tagliare qualcosa'. Tutti gli altri avevano le loro opinioni e qualche nota, ma al final cut il film era davvero molto buono. Sono davvero entusiasta di questo progetto e sono rimasto davvero sorpreso di come sia venuto fuori".



Quando gli vengono poi chiesti ulteriori dettagli sul film e un confronto con il predecessore, Brolin risponde: "Credo sia molto più intenso. In tutti i modi possibili. I personaggi sono più intensi. Il film in generale lo è. Ed è anche molto più grande. È semplicemente un film più ampio. Come dicevo, quando l'ho visto, ho pensato che Sicario fosse un film più piccolo, molto più intimo se vogliamo. Ho sempre detto di non comprendere come sia possibile che anche i film più grandi possano essere più intimi. Perché devono essere meno emotivi? Ecco, Soldado è un esempio perfetto di come un grande film possa essere anche molto intimo. È estremamente emotivo e si occupa comunque di argomenti simili al primo capitolo".

Soldado non ha ancora una data d'uscita ufficiale.