Sofia Vergara, Karl Urban e Andy Garcia firmano per il thriller Bent

I tre attori prenderanno parte alle riprese di, un film il cui tema è la vendetta. La regia è affidata a(Oscar alla sceneggiatura per) e le riprese inizieranno questo mese a Roma.

Bent è un thriller che si propone di catturare la classica tradizione del noir all'interno di un racconto che parla della redenzione di un detective screditato della narcotici, Danny Gallagher, interpretato da Karl Urban (Star Trek Beyond). Appena uscito di prigione, questi prepara un piano per vendicarsi di chi lo ha incastrato e assassinato il suo partner e investiga sul misterioso omicidio della sorella di un allibratore avvenuto a causa dell'esplosione di un'autobomba. Alla fine scoprirà che l'omicidio è collegato ad una cospirazione, ad alto tradimento, con gravissime implicazioni a livello internazionale. Il ruolo di Sofia Vergara (Fuga in Tacchi a Spillo) è quello di una seducente e spietata agente governativa, che potrà essere (o forse no), dalla parte di Urban. Andy Garcia (Ocean's Eleven - Fate il Vostro Gioco) sarà invece il suo mentore, un onesto poliziotto in pensione che per tutta la vita ha contrastato la corruzione.

Il regista, Bobby Moresco, ha steso la sceneggiatura del film partendo dai personaggi creati dal produttore, Joseph O’Donnell, della Deadly Codes Productions.