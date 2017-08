Social Dream: iniziate le riprese del film su Favij, i Mates e LaSabriGamer

Sono ufficialmente iniziate le riprese di, un film che narrerà le vite degli youtuberMates e. A renderlo noto sono stati gli stessi nomi coinvolti nel progetto attraverso i rispettivi canali social e a produrre il film ci sarà Sky in collaborazione con Indiana Production e Web Stars Channel.

Nel cast non si segnala la presenza di attori professionisti, ma ci saranno bensì proprio i diretti interessati e campioni di visualizzazioni su YouTube, ovvero Favij (Lorenzo Ostuni), i Mates – gruppo formato da Anima (Sascha Burci), St3pny (Stefano Lepri), SurrealPower (Salvatore Cinquegrana) e Vegas (Giuseppe Greco), LaSabriGamer (Sabrina Cereseto).

Dai primi dettagli, si tratterà di un racconto in presa diretta della vita condotta dagli youtuber, che spazierà dagli aspetti più privati ai viaggi in giro per il mondo, nonché del contatto diretto con i propri fan (le cui stime si aggirano intorno ai 30 milioni).

Alla regia del film troviamo il giapponese Tak Kuroha, attivo finora solamente con videoclip, spot, fashion film e web series. L’uscita è programmata per il 2018, con successivo passaggio televisivo su Sky.