Snow Steam Iron: l'annunciato corto di Zack Snyder è finalmente online!

Dopo averlo annunciato a sorpresa qualche giorno fa, ecco che oggiha rilasciato online il suo Snow Steam Iron , un corto action scritto, diretto e prodotto dal regista di

Un piccolo ritorno in grande stile per un regista amato-odiato che è però riuscito a regalare immagini potentissime nei sui precedenti lavori, dalla battaglia delle Termopili in 300 alle indagini di Rorschach e compagni in Watchemen.



Protagonista del corto è la bella Samantha Jo, e la sinossi spiega: "Una candida neve ricopre le strade macchiate di sangue di una curiosa New York fuori dal tempo. Il fumo avvolge l'incubo mentre si dispiega in stretti vicoli. Il ferro è la volontà di chi desidera resistere... combattere... sopravvivere".



Vi invitiamo quindi caldamente a guardare Snow Steam Iron. È veloce e gratuito. Correte!