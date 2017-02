Snatched: online il trailer della commedia con Amy Schumer e Goldie Hawn!

Laha rilasciato il trailer di, la nuova commedia dicon protagonistealle prese con una vacanza finita male. Potete vedere il trailer, come sempre subito dopo il salto, il calce alla notizia!

Dopo che il suo ragazzo l’ha scaricata alla vigilia della loro partenza per una vacanza in un luogo esotico, l’impetuosa sognatrice Emily Middleton (Amy Schumer) riesce a convincere la sua ultra-premurosa madre, Linda (Goldie Hawn) a viaggiare con lei verso questo ipotetico paradiso turistico. Ma le cose non andranno come pianificato e verranno rapite da dei criminali del luogo. L’una l’opposto dell’altra, Emily e Linda dovranno cercare di superare le loro differenze come madre e figlia – ovviamente nell’imprevedibile ed esilarante modo che le contraddistingue - per superare le difficoltà e uscire vive da questa avventura nella giungla selvaggia in cui sono finite.

Il cast di Snatched è composto dalle protagoniste Amy Schumer e Goldie Hawn, oltre che da Ike Barinholtz (Neighbors), Óscar Jaenada, Christopher Meloni, Wanda Sykes (Bad Moms), Joan Cusack (Una donna in carriera) e Randall Park.

Snatched è diretto da Jonathan Levine (Warm Bodies, The Night Before, 50/50) e sceneggiato da Katie Dippold (The Heat, Ghostbusters) ispirandosi alla relazione con sua madre. Girato principalmente alle Hawaii, il film è prodotto da Peter Chernin, Jenno Topping, Paul Feig e Jessie Henderson, e distribuito dalla 20th Century Fox.

Snatched verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 12 maggio 2017.