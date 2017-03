Snatched: Amy Schumer e Goldie Hawn nella nuova clip ufficiale

La 20th century fox ha rilasciato online una nuova clip ufficiale di, divertente commedia diretta dae con protagoniste

E nel filmato proiettato al CinemaCon in queste ultime ore e che vi riportiamo oggi vediamo proprio una simpatica scenetta madre e figlia all'interno di un Taxi, nella solita verve della Schumer che sembra trovarsi davvero a suo agio al fianco della Hawn.



Snatched racconta di Emily Middleton, una sognatrice eccentrice e impetuosa che viene scaricata dal suo ragazzo alla vigilia del loro viaggio esotico. Convincerà così sua madre Linda, ultra-prudente, a viaggiare con lei in questo paradiso. Le differenze tra le due saranno insormontabili finché non si ritroveranno catapultate in un'avventura nelle giungla oltre ogni immaginazione.



Snatched è atteso nelle sale il 12 maggio 2017.