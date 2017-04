Snatched: Amy Schumer e Goldie Hawn nel nuovo poster ufficiale

È grazie al puntualissimoche possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo poster ufficiale di, commedia firmata dache vedrà protagoniste

Nel film la Schumer interpreterà Emily Middleton, una ragazza sognatrice che verrà scaricata dal ragazzo il giorno della partenza per il loro viaggio paradisiaco. Non volendosi però dare per vinta e rinunciare al meritato riposo, Emily convincerà così la madre a partire con lei, scoprendo purtroppo differenze insormontabili nei loro caratteri che verranno fuori tra gag e risate nel corso dell'avventura.



Snatched vedrà nel cast anche Ike Barinholtz, Joan Cusack, Wanda Sykes, Oscar Jaenada e Christopher Meloni, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 12 maggio.