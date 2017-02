Smetto Quando Voglio - Masterclass, l'intervista video alle new entry del sequel

Everyeye ha incontrato, le new entry di, il sequel rocambolesco di SQV diretto da. Ecco l'intervista video ai nuovi protagonisti della saga comedy.

Greta Scarano "ostaggio" della banda di Smetto Quando Voglio - Masterclass. Accade nella divertente intervista video che Everyeye ha realizzato durante il press tour del sequel diretto ancora una volta da Sydney Sibilia.

L'attrice di Suburra e La verità sta in cielo è stata presa di mira dai propri colleghi - Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio, Rosario Lisma e Marco Bonini - che hanno trasformato l'incontro in un siparietto comico-sexy.

Parlando del personaggio interpretato dalla Scarano - l'ispettore di polizia Paola Coletti - i 4 bad prof. del sequel di Smetto Quando Voglio ne hanno rivelato le pseudo fantasie erotiche (arrivando a parlare di una fantomatica scena porno onirica, in realtà mai neppure pensata da sceneggiatori e regista). Come avrete capito, l'atmosfera durante l'intervista è stata molto giocosa e gli attori hanno dimostrato grande complicità, favorita da un film che sembra si siano davvero divertiti a girare.

L'ispettore Coliandro della tv, ha definito Masterclass come una "commistione tra la commedia classica italiana e l’action movie americano". L'attore lo ha definito "un’occasione rara, che non si vede tutti i giorni nel cinema italiano". Subito dopo, in quello che potrebbe diventare a tutti gli effetti un jingle virale per il terzo capitolo della saga (Ad Honorem), Morelli ha iniziato ad esclamare a più riprese "però nel 3...", facendo leva sul cliffhanger di Smetto Quando Voglio - Masterclass.

In calce trovate l'intervista video alle new entry della commedia targata 01 Distribution.