Smallfoot: Channing Tatum e Zendaya entrano ufficialmente nel cast di doppiatori

Ne avevamo parlato pochi giorni fa in merito al posticipo della sua data d'uscita, ma ecco che oggi torniamo a occuparci di, nuovo film d'animazione diretto dache ha scelto oggi il suo cast di doppiatori.

Tra le voci del progetto scritto da John Requa e Glenn Ficarra (This Is Us) troveremo infatti Channing Tatum (Kingsman: Il cerchio d'oro), Zendaya (Spider-Man: Homecoming) e Gina Rodriguez (Jane The Virgin).



La storia di Smallfoot racconterà di uno sasquatch (o Big Foot) convinto nel suo cuore dell'esistenza degli umani, chiamati smallfoot dalla sua gente, che ovviamente non crederà a queste sciocche leggende tramandate dai propri avi. Un ribaltamento dei ruoli attualmente ancora inesplorato che dato il talento degli sceneggiatori speriamo possa regalare momenti di sano divertimento di commovente riflessione.



Il film uscirà nelle sale americane il 14 settembre 2018.