Slinter Cell: più di un semplice film su un video gioco con Tom Hardy?

Laha chiarito di volersi ritagliare il suo posto al cinema, ma il mese scorso, quandoè stato rilasciato, la pellicola ha avuto risultati mediocri al botteghino. Tuttavia, la società ci sta provando di nuovo con, su cui nelle ultime ore ha diffuso i primi particolari.

Nulla si è più saputo in proposito da quando abbiamo appreso che Tom Hardy sarà Sam Fisher, ma il produttore Basil Iwanyk ha ora fatto luce su cosa esattamente dovremmo aspettarci dal film: "La sfida nel rendere Splinter Cell interessante era che non avevamo un retroscena molto specifico. Questo, però, ci ha permesso di fare nostro questo mondo e aumentare e sviluppare i personaggi. Non credo che il nostro film verrà sentito come un film venuto fuori da un videogioco. Credo che verrà percepito come un duro film d'azione con Tom Hardy, che è quello che volevamo.".

Iwanyk ha continuato confermando che che lo script è ormai completo e che il tono della pellicola si discosterà dalle altre produzioni che il pubblico ha recentemente assaporato nelle sale: "Abbiamo assolutamente intenzione di renderlo unico. Non sarà come John Wick, ma sarà tosto. I film di Bond hanno visto una grande rinascita, come anche Jason Bourne, quindi stiamo cercando di stare lontano da quei film in termini di tono, in termini di cattivi, in termini di impostazioni. Stiamo esplorando un mondo che non abbiamo ancora visto, una zona e un conflitto che non abbiamo ancora davvero toccato negli altri film.".