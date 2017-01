Slender Man: la regia affidata a Sylvain White

La ScreenGems ha rivelato nelle scorse ore che sarà il registaa dirigere il film horror, su una sceneggiatura scritta da David Birke. La notizia arriva in seguito all'annuncio della HBO che trasmetterà un documentario dal titolo, con al centro proprio questa figura immaginaria,

Slender Man, ovvero Uomo Esile, è nato come fenomeno di Internet ed protagonista di una serie di racconti dell'orrore sul web, definiti creepypasta. Creato da Eric Knudsen nel 2009, Slender Man è diventato molto noto nel mondo virtuale, anche grazie alla sua conformazione fisica, dotata di un'altezza fuori dalla norma e da una corporatura estremamente longilinea, priva di lineamenti facciali. Egli è considerato responsabile della scomparsa di numerosi bambini e adolescenti.

Non sono stati ancora resi noti i nomi che comporranno il cast di Slender Man, le cui riprese dovrebbero comunque iniziare in primavera.