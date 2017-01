Sleepless: Trailer in italiano con Jamie Foxx

Il nuovo film con il premio Oscar Jamie Fox, Sleepless - Il Giustiziere, sbarcherà in sala il prossimo 26 gennaio e da qualche ora è online il trailer in italiano.

La trama ricorda Io vi troverò con Liam Neeson: in Sleepless - Il Giustiziere, il protagonista è un poliziotto sotto copertura al quale viene rapito il figlio e che deve combattere per una notte nel tentativo di salvarlo. La cornice è quella di Las Vegas, in un microcosmo di poliziotti corrotti che prendono accordi con la mafia locale.

Accanto al premio Oscar Jamie Foxx, protagonista dell'action-thriller, troviamo Michelle Monaghan e Vermont Mulroney. Diretto da Baran bo Odar e scritto da Andrea Berloff, Sleepless - Il Giustiziere arriverà nei cinema italiani il prossimo 26 gennaio.